В США запретят с 20 сентября скачивать TikTok

С 20 сентября власти Соединенных Штатов вводят запрет на скачивание на территории страны социальной сети TikTok и мессенджера WeChat. Об этом сообщает Министерство торговли США.
"Министерство торговли сегодня объявило о запрете транзакций, связанных с мобильными приложениями WeChat и TikTok, для обеспечения национальной безопасности Соединенных Штатов. Коммунистическая партия Китая (КПК) продемонстрировала мотивы использования этих приложений для создания угрозы национальной безопасности, внешней политике и экономике США", - говорится в сообщении.
Как отмечается, хотя угрозы WeChat и TikTok не идентичны, они похожи.
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"Каждый из них собирает обширные массивы данных от пользователей, включая сетевую активность, данные о местоположении, а также истории просмотров и поиска. Каждый из них является активным участником военно-гражданского слияния Китая и подлежит обязательному сотрудничеству со спецслужбами КПК. Эта комбинация приводит к тому, что использование WeChat и TikTok создает неприемлемые риски для нашей национальной безопасности", – говорится в заявлении.
С 20 сентября 2020 будет запрещено любое предоставление услуг по распространению или поддержке мобильных приложений WeChat или TikTok.
Ранее глава TikTok неожиданно уволился из-за судов с администрацией Трампа.
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