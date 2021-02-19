В США женщины замаскировались под старушек, чтобы привиться от COVID-19 (видео)

Американки надели шляпы, перчатки и очки, пытаясь походить на бабушек

В американском штате Флорида две женщины переоделись в бабушек, чтобы получить прививку против коронавируса.

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Об этом сообщает The Washington Post.

Злоумышленницам 44 и 34 года, они надели шляпы, перчатки и очки, чтобы замаскироваться под 65-летних – возраст, который является приоритетным для вакцинации.

"Вчера мы узнали, что две молодые женщины пришли (в центр вакцинации – Ред.), одетые как бабушки, чтобы привиться второй раз. Не знаю, как им удалось избежать (задержания – Ред.) в первый раз, но они пришли получить прививку", – сказал глава департамента здравоохранения штата Рауль Пино.

Рассекретить фейковых старушек удалось, когда сотрудники центра заметили несоответствия с датами рождения в водительских правах и картах вакцинации женщин.

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Прибывшие на место представители офиса шерифа вынесли нарушительницам предупреждение. А в центре вакцинации усилили охрану.

Как сообщалось ранее, пожилой пациент из Греции умер после того, как получил вакцину от коронавируса.

Также "Сегодня" писали о том, кому нельзя делать COVID-прививку.

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