В Техасе на параде в поддержку Трампа утонуло несколько катеров (фото)

В Соединенных Штатах в штате Техас во время парада катеров в поддержку президента Дональда Трампа на озере Трэвис в субботу, 5 сентября, затонуло несколько судов. Об этом сообщило управление шерифа в Остине, передает CBS News.

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Офис шерифа округа Трэвис сообщил, что им поступило "множество" сигналов бедствия от катеров, часть из которых впоследствии затонула.

Всего в параде, проходившем в рамках предвыборной кампании действующего президента США, приняли участие несколько сотен катеров.

Причины происшествия пока не известны.

Напомним, 28 августа действующий президент США Дональд Трамп дал официальное согласие вновь баллотироваться в президенты от Республиканской партии. Его соперником на выборах 3 ноября 2020 года будет демократ Джозеф Байден.

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Мы также сообщали, что президент США Дональд Трамп обвинил журналистов в том, что они задают его сопернику на выборах Джо Байдену элементарные вопросы, чтобы тот точно смог на них ответить. Кроме того, он обиделся на журналистов, что они все время улыбаются Байдену, тогда как с самим Трампом ведут себя, по его словам, по-другому.

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