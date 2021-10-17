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В Техасе при аресте произошла стрельба: есть погибший

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
17 октября, 00:59
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Один из нарушителей был задержан, однако стрелок до сих пор разыскивается
Один из правоохранителей скончался в больнице. Коллаж "Сегодня".
Один из правоохранителей скончался в больнице. Коллаж "Сегодня".

В Техасе, в одном из баров Хьюстона произошла стрельба во время ареста.

Об этом пишет AP.

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Что произошло:

Отмечается, что помощники констебля пытались провести арест в баре, однако один из посетителей открыл по ним огонь в спину из винтовки. Один из правоохранителей скончался в больнице, еще двое – госпитализированы. Один из нарушителей был задержан, однако стрелок до сих пор разыскивается.

Полиция Хьюстона начала расследование. Согласно их версии, помощники констебля планировали помешать ограблению.

Напомним, в Кирилловке Запорожской области произошла стрельба. В результате двое мужчин получили ранения.

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Кроме того, в Киеве пассажир расстрелял водителя автобуса.

А в Харькове мужчина расстрелял в двух человек из-за ссоры в очереди в буфет.

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