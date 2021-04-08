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В Техасе произошла стрельба: есть раненые

8 апреля, 23:44

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Некоторые пострадавшие в критическом состоянии

В четверг, 8 апреля, в США в городе Брайан (штат Техас) произошла стрельба. В результате инцидента травмы получили шесть человек, некоторые из них в тяжелом состоянии.

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Об этом пишет сайт KIRO 7.

Лейтенант полиции Брайана Джейсон Джеймс подтвердил, что некоторые пострадавшие в критическом состоянии, но другие подробности не раскрыл. Пока информации о предполагаемом преступнике нет.

Стрельба произошла на следующий день после того, как пять человек были убиты в результате стрельбы в доме в Рок-Хилле, Южная Каролина.

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Видео: Travis L. Brown

Ранее в Соединенных Штатах мужчина открыл стрельбу в продуктовом магазине в городе Боулдер (штат Колорадо), а затем расстрелял прибывших на вызов полицейских. Погибли 10 человек.

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Также мы сообщали, что в Чикаго на вечеринке открыли стрельбу, пострадало по меньшей мере 15 человек, двое из них погибли на месте.

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США стрельба техас
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