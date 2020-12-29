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В тюрьме в США произошла перестрелка – есть жертвы

29 декабря, 06:54

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Погиб заключенный

В США в штате Джорджия произошла перестрелка на территории тюрьмы в городе Девисборо.

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Об этом сообщает ABC News.

В результате происшествия один охранник был ранен, а один из преступников убит.

По информации издания, двое охранников обследовали брешь в заборе вокруг тюрьмы, через которую двое неизвестных пытались передать контрабанду заключенным. В результате произошла перестрелка.

Второго участника инцидента задержали. Охранника с травмой госпитализировали. Сейчас ведется расследование, и выясняются все детали происшествия.

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Также мы писали о том, что в США, в городе Колумбус в штате Огайо, полицейский застрелил темнокожего 47-летнего мужчину, который был без оружия.

Недавно в центре Берлина в районе Берлина Кройцберг произошла стрельба, ранены четыре человека.

Также мы писали о том, что в Бразилии в городе Порту-Алегри возле одного из супермаркетов убили 41-летнего темнокожего сварщика Жоау Фрейтаса.

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США расследование стрельба перестрелка
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