В тюрьме в США произошла перестрелка – есть жертвы

В США в штате Джорджия произошла перестрелка на территории тюрьмы в городе Девисборо.
Об этом сообщает ABC News.
В результате происшествия один охранник был ранен, а один из преступников убит.
По информации издания, двое охранников обследовали брешь в заборе вокруг тюрьмы, через которую двое неизвестных пытались передать контрабанду заключенным. В результате произошла перестрелка.
Второго участника инцидента задержали. Охранника с травмой госпитализировали. Сейчас ведется расследование, и выясняются все детали происшествия.
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