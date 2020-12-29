В тюрьме в США произошла перестрелка – есть жертвы

В США в штате Джорджия произошла перестрелка на территории тюрьмы в городе Девисборо.

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Об этом сообщает ABC News.

В результате происшествия один охранник был ранен, а один из преступников убит.

По информации издания, двое охранников обследовали брешь в заборе вокруг тюрьмы, через которую двое неизвестных пытались передать контрабанду заключенным. В результате произошла перестрелка.

Второго участника инцидента задержали. Охранника с травмой госпитализировали. Сейчас ведется расследование, и выясняются все детали происшествия.

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