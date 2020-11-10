В Украине закрыли дело против Байдена после его победы на выборах – СМИ

Бывший генпрокурор Виктор Шокин заявлял о вмешательстве Байдена в свою работу

После того, как кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден одержал победу на выборах, Национальная полиция Украины закрыла уголовное производство в его отношении.

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Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на собственные источники в Офисе генерального прокурора Украины.

Речь идет о производстве насчет вмешательства в деятельность государственного деятеля (ст.344 Уголовного кодекса), которое было открыто Государственным бюро расследований по заявлению экс-генпрокурора Виктора Шокина.

21 апреля 2019 года судья Печерский суда Киева Сергей Вовк обязал ГБР открыть дело из-за "неправомерного вмешательства" бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в деятельность Шокина, якобы в результате которой последнего уволили.

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Напомним, что ранее стало известно о том, что на прошедших выборых в США Джо Байден набрал больше 270 голосов выборщиков. Несмотря на то, что в некоторых штатах идет пересчет голосов, CNN прогнозирует, что именно он станет 46-ым президентом США. А Дональд Трамп, в свою очередь – первым президентом после Джорджа Буша-старшего, который проиграл выборы после первой же каденции.

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Но несмотря на предполагаемое поражение на выборах, Трамп не теряет надежды на победу и заявил о "большом прогрессе" в борьбе за исход голосования.

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