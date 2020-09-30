В вас нет ничего умного: Трамп усомнился в интеллекте Байдена

Во время теледебатов президент США Дональд Трамп усомнился в умственных способностях своего оппонента Джо Байдена.
"Вы употребили слово "умный"? Вы забыли название своего колледжа, который оканчивали. Даже не используйте слово "умный" со мной. Даже не используйте это слово, потому что знаете, что? В вас нет ничего умного, Джо. За 47 лет вы не сделали ничего", – сказал Трамп.
Все подробности в спецтеме Первые дебаты Байдена и Трампа
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