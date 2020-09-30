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В вас нет ничего умного: Трамп усомнился в интеллекте Байдена

30 сентября, 05:13

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Во время теледебатов президент США Дональд Трамп усомнился в умственных способностях своего оппонента Джо Байдена.

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"Вы употребили слово "умный"? Вы забыли название своего колледжа, который оканчивали. Даже не используйте слово "умный" со мной. Даже не используйте это слово, потому что знаете, что? В вас нет ничего умного, Джо. За 47 лет вы не сделали ничего", – сказал Трамп.

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Все подробности в спецтеме Первые дебаты Байдена и Трампа

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