Вакцина Moderna защищает от COVID-19 недолго – исследование

Вакцина от коронавируса, которую разработала американская компания Moderna, дает иммунитет минимум на три месяца.
Согласно результатам исследования американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, количество выработанных после применения вакцины антител со временем незначительно сокращается.
Однако, в то же время, антитела остаются в организме в течение трех месяцев после введения второй дозы – бустерной, которую в обязательном порядке вводят спустя 28 дней после первой.
Напомним, Moderna подала заявку на одобрение своей вакцины от COVID-19 для использования в срочном порядке в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Ранее также сообщалось, что эффективность вакцины от коронавируса Moderna при первичном анализе составила 94,1%, а при тяжелых случаях заболевания – 100%.
Недавно сайт "Сегодня" разобрался в преимуществах и недостатках вакцины от американской компании Moderna.
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