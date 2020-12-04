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Вакцина Moderna защищает от COVID-19 недолго – исследование

4 декабря, 00:11

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Ученые выяснили, как долго вакцина может защитить от коронавируса

Вакцина от коронавируса, которую разработала американская компания Moderna, дает иммунитет минимум на три месяца.

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Согласно результатам исследования американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, количество выработанных после применения вакцины антител со временем незначительно сокращается.

Однако, в то же время, антитела остаются в организме в течение трех месяцев после введения второй дозы – бустерной, которую в обязательном порядке вводят спустя 28 дней после первой.

Напомним, Moderna подала заявку на одобрение своей вакцины от COVID-19 для использования в срочном порядке в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

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Ранее также сообщалось, что эффективность вакцины от коронавируса Moderna при первичном анализе составила 94,1%, а при тяжелых случаях заболевания – 100%.

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Недавно сайт "Сегодня" разобрался в преимуществах и недостатках вакцины от американской компании Moderna.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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иммунитет вакцина коронавирус
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