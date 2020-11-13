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Вакцина на исходе: 80% лекарства от коронавируса уже раскупили

13 ноября, 20:25

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Чтобы помочь человечеству, компания Pfizer может только поделиться с ВОЗ патентов на препарат

Американская фармкомпания Pfizer продала уже преимущественную часть своей вакцины от коронавирусной инфекции, эффективность которой оценивается на уровне 90%.

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Об этом сообщает The Independent.

Согласно данным исследования британской организации Global Justice Now, на данный момент проданы 82% запасов препарата.

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Его купили богатейшие страны мира – в частности, Великобритания, Япония, США и Евросоюз. На них приходится лишь 12% всего населения планеты, что искусственно создает дефицит лекарств и может привести к гибели сотен тысяч человек.

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Согласно другому исследованию, которое провели сотрудники Фонда Билла и Мелинды Гейтс, если вакцину распределить справедливо, это бы предотвратило 61% смертей, но если она достанется лишь богачам, то убережет от гибели только 33% потенциальных жертв.

Однако если же Pfizer поделится со Всемирной организацией здравоохранения техническими знаниями и патентными правами на производство вакцины, то сможет помочь всему человечеству.

Напомним, что ранее министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок указал на проблемы с распространением этой вакцины – для ее хранения необходима настоящая криокамера.

Также мы писали о побочных эффектах, которые вызывает лекарство от COVID-19. В любом случае, это лучше смертельного исхода, к которому может привести инфекция.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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вакцина коронавирус COVID-19
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