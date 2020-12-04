Вакцина от COVID-19 Moderna: добровольцы раскрыли правду о побочных эффектах

Сейчас разработчики вакцин от коронавируса активно приближаются к получению разрешения для использования. Результаты исследования показывают, что эффективность каждой вакцины Pfizer, BioNTech и Moderna составляет около 95%.

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Как пишет CNN, для этих вакцин требуется две дозы, вторую необходимо сделать через несколько недель для усиления реакции.

Новая технология вакцин создает много вопросов у общества, ведь пока непонятно – как будет переносить вакцинацию каждый организм.

Один из участников испытания Moderna рассказал, что вакцинация на его самочувствие никак не повлияла, однако, был и дискомфорт. После первой дозы у него болела рука, и было небольшое защемление. По его словам, это не влияет на общее самочувствие.

Но вторая доза была другой. Участник испытания рассказал, что сразу после того, как его вакцинировали второй раз, появились усталость и озноб. Врачи уверили, что организм отреагировал на вакцинацию правильно.

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"Этим ответом тело сообщает вам, что оно хорошо реагирует на инъекцию", – говорят врачи.

По словам специалистов, организм каждого человека может реагировать на вакцинацию по-разному. Одни чувствуют боль в руке, другие еще и ощущение небольшого холода, а у некоторых повышается температура. Однако эти симптомы проходят через несколько дней.

К слову, у большинства людей будут гораздо менее заметные побочные эффекты. Только 10-15% вакцинированных добровольцев испытывали дискомфорт.

Напомним, американская компания Moderna 1 декабря подала заявку на одобрение своей вакцины от COVID-19 для использования в срочном порядке в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

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