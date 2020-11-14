Вакцина от COVID-19 появится в США в 2021 году – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская вакцина от коронавируса станет доступна для всего населения США в апреле 2021 года.
Об этом сообщает Reuters.
Он сказал, что разрешение на экстренное использование препарата PFE.N, который разрабатывает компания Pfizer, будет получено "в ближайшее время".
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По словам Трампа, как только вакцина будет доступна, ее поставят во все штаты, за исключением Нью-Йорка, где губернатор Эндрю Куомо решил отложить этот вопрос.
Напомним, американская фармкомпания Pfizer уже распродала 82% запасов своей вакцины от коронавирусной инфекции.
Также напомним, 10 ноября президент Владимир Зеленский провел разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и попросил поддержки Берлином Киева в приобретении вакцины от коронавируса, чтобы Украина была не в конце "очереди" на ее получение, а в первых рядах.
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