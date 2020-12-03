Эффективность и побочные эффекты: самое главное о вакцине от коронавируса Pfizer

Есть ли жизнь после коронавируса? Без масок и антисептиков? Судя по всему – есть. В последнее время появляется все больше обнадеживающих новостей о скором появлении вакцины от COVID-19.

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В среду стало известно, что Великобритания первой в мире одобрила для массового использования вакцину, разработанную американским фармацевтическим гигантом Pfizer совместно c немецкой компанией BioNTech. Страна в ближайшее время получит первую партию.

В преддверии этого события сайт "Сегодня" отвечает на самые главные вопросы: что известно о вакцине Pfizer, как она действует и когда прививку смогут получить украинцы.

Что это за вакцина?

Вакцина Pfizer/BioNTech – совместная разработка двух фармацевтических гигантов: американской компании Pfizer и немецкой BioNTech.

Их препарат — это так называемая РНК-вакцина. Она работает на основе фрагмента генома коронавируса, который помещается в защитную оболочку и попадает в организм человека после прививки. Столкнувшись с вирусом, геном вызывает иммунный ответ, таким образом защищая человека от заражения.

Насколько она эффективна?

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Около 95%. В третьей фазе испытаний вакцины Pfizer приняли участие 42 тыс. человек, около половины из них получили препарат, а остальные – плацебо.

Всего COVID-19 заболели 170 человек – среди было только восемь, которым сделали прививку. Остальные 162 были из группы плацебо. Таким образом, около 5% случаев заражения приходилось на пациентов, получивших вакцину – отсюда и показатель эффективности 95%.

Как работает вакцина?

Pfizer предполагает схему из двух доз, которые должны вводить человеку с разницей в три недели. Иммунный ответ вырабатывается через семь дней после второй дозы.

Однако существует проблема с транспортировкой препарата. РНК сама по себе довольно нестабильна, липидные пузырьки, видимо, тоже – поэтому вакцину следует хранить в условиях глубокой заморозки, при -70 градусах Цельсия.

В то же время в компании заявили, что проблема с вопросом перевозки решена. Для этого будут использовать специальные охладители с GPS-отслеживанием, наполненные сухим льдом.

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После разморозки неразбавленный флакон препарата можно хранить в холодильнике всего пять дней. Разбавленный флакон можно хранить только шесть часов.

Есть ли какие-то вопросы?

Очень важный вопрос, на который пока нет ответа, — как долго сохранится иммунитет после вакцинации. От этого зависит, как часто нужно делать прививки, сколько потребуется доз и будет ли снижаться риск передачи вируса.

Свежие исследования позволяют рассчитывать, что после COVID-19 защита сохраняется надолго. Американские ученые выяснили, что у большинства переболевших COVID-19 сохраняется "иммунная память".

Некоторые участники исследования перенесли болезнь восемь месяцев назад. Один из авторов работы считает, что клетки иммунной системы будут годами предотвращать тяжелый COVID-19.

В тренде В мире от COVID-19 умерли почти полтора миллиона человек

Также пока неизвестно, насколько вакцина будет безопасна для абсолютно всех категорий населения, в частности, для детей младше 12 лет и беременных.

Как вакцину создали так быстро?

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Зачастую на разработку вакцины уходят годы. К примеру, на создание препарата против эпидемического паротита понадобилось четыре года.

Все дело в том, что клинические испытания любой вакцины, как правило, проходят три фазы. В первых двух участвует небольшое число добровольцев, изучается безопасность вакцины, побочные эффекты, ее способность вызывать иммунный ответ, а также подбирается правильная дозировка.

Но только третья фаза, всегда достаточно масштабная по количеству участников, способна дать ответ на главный вопрос: будет ли вакцина эффективна, способна ли она предотвратить заражение и насколько она безопасна.

Вероятно, одна из причин такой быстрой реакции ученых – это то, что ученые смогли начать работу над лекарством еще до того, как вирус был выявлен на территории Европы. Для этого исследователи использовали в качестве шаблона вирусный геном, опубликованный в интернете.

Будет ли вакцина работать на стариках и детях?

В компании заявили, что вакцина была эффективна в различных возрастных, половых, расовых и этнических группах. Например, у пожилых людей старше 65 лет эффективность составила более 94%.

У участников почти не было побочных эффектов на препарат: у 3,8% добровольцев появлялась усталость, а у 2% — головная боль.

Другой открытый вопрос – получат ли защиту дети. Испытания, проведенные Pfizer и BioNTech, первоначально были открыты для людей от 18 лет и старше, но в сентябре они начали включать в группы подростков от 16 лет. В прошлом месяце исследователи запустили новое испытание для детей от 12 лет и планируют постепенно снижать возраст испытуемых.

Какая стоимость?

Официальную цену вакцины в компании еще не называли. Однако предполагается, что за одну дозу придется заплатить около 20 долл. В итоге общая стоимость курса составит не более 40 долл.

Когда вакцина появится в Украине?

Украина может рассчитывать на использование вакцины Pfizer/BioNTech. Но когда произойдут поставки – пока неизвестно.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, правительство провело переговоры с COVAX (механизм глобального доступа к вакцинам от COVID-19), согласно которым наша страна должна получить до 8 млн доз. Вероятно, это произойдет в конце первого – начале второго квартала 2021 года (апрель-сентябрь).

Степанов отметил, что работа по подготовке к вакцинации идет уже несколько месяцев.

"У нас есть разветвленная система обычной вакцинации. Есть вопросы по хранению вакцины при -70 градусах. Но уже сейчас есть понимание этого", — рассказал он.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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