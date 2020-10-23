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Вакцина от коронавируса появится через несколько недель – Трамп

23 октября, 04:14

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в США в ближайшие дни.

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Об этом он рассказал во время дебатов с Джо Байденом.

По его словам, лидеры других стран благодарят США за маски и защитные костюмы.

Трамп отметил, что у него иммунитет от COVID-19.

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"Ожидается 100 млн вакцин от коронавируса", – заявил Трамп.

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Напомним, 3 октября Дональда Трампа госпитализировали из-за диагностированного у него COVID-19. Хотя доктора и говорили, что состояние его здоровья хорошее, но позже сообщили, что дважды президенту пришлось давать кислород, а температура один раз сильно поднялась.

Уже 5 октября Трамп покинул госпиталь, чтобы встретиться со сторонниками, а 6-го его выписали из больницы. После того, как президент США получил негативный тест на коронавирус, он не стал выжидать самоизоляцию, а сразу вернулся к предвыборной кампании.

Все подробности в спецтеме Дебаты Байдена и Трампа

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