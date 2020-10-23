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Вакцина, Путин, Украина: о чем говорил Трамп на дебатах

23 октября, 06:51

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Политики обсудили шесть вопросов, среди которых - коронавирус

В США состоялись вторые дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена. Выборы запланированы на 3 ноября.

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Политики обсудили борьбу с коронавирусом, национальную безопасность, поддержку американских семей, расовый вопрос, экологические проблемы и лидерство.

О чем говорил Дональд Трамп на дебатах

Борьба с коронавирусом. По словам Трампа, в США от коронавируса должны были умереть 2,2 млн человек. Летальность в стране снизилась на 8,5%. Трамп заявил, что США готовы распределить вакцину, как только она появится. Ожидается 100 млн доз вакцины.

Национальная безопасность. Политики обсудили на дебатах и вопрос о вмешательстве в выборы Ираном и Россией. По словам Трампа, Байден получил 3,5 млн долларов от жены бывшего мэра Москвы. Трамп призвал американцев подумать об Украине и других странах, так как никто, кроме него, не относился к России жестче.

В то же время кандидат в президенты заявил, что у него хорошие отношения с Путиным и КНДР, поэтому нет войны. Он отметил, что необходимо иметь хорошие отношения с руководством разных стран.

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Поддержка американских семей. По словам Трампа, в США уже сделано многое: отменена обязательная страховка, изменена система здравоохранения, снижены премиальные взносы и США покончили с индивидуальным мандатом. Трамп заявил, что демократы хотели потратить миллиарды долларов на приезд нелегальных мигрантов.

Он отметил, что детей в США везут хищники, преступники и картели, чтобы попасть в США. Он пообещал найти родителей, разлученных с детьми, однако многие дети приезжают сами.

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Расовые проблемы. Трамп заявил, что никто не сделал для темнокожего населения США столько, сколько он. По его словам, у него прекрасные отношения с разными людьми.

Экологические проблемы. По словам Трампа, в США самые низкие показатели углеродных выбросов, чего не было за 35 лет. Он отметил, что сейчас США энергетически независимы.

На вопрос модератора, что Трамп скажет во время инаугурации, он ответил:

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"Мы должны вернуть величие нашей стране – как было до коронавируса. Вы слои населения пользовались плодами нашего экономического развития. Я сокращаю налоги, а Байден хочет их увеличить. США будут переживать свой самый печальный этап в истории", – сказал Трамп.

Напомним, дебаты между Байденом и Трампом должны были пройти в три тура, однако, из-за диагностированного у Трампа COVID-19, встречу кандидатов 15 октября пришлось отменить. Сначала хотели провести второй тур в онлайн-формате, но действующий президент США отказался.

На финальный тур дебатов придумали новые правила. После того, как в прошлом туре кандидаты перебивали друг друга и ведущего, комиссия решила глушить микрофоны одного из участников, пока говорит его оппонент.

Все подробности в спецтеме Дебаты Байдена и Трампа

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США Дональд Трамп Джо Байден
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