Вакцинация от COVID-19 в США может начаться 11 декабря – администрация Трампа

В администрации президента США Дональда Трампа ожидают, что вакцинация от коронавируса в стране может начаться уже 11 декабря.
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В администрации президента США Дональда Трампа ожидают, что вакцинация от коронавируса в стране может начаться уже 11 декабря.
Новость дополняется...
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