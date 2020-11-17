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Вакцину Moderna критикуют за дороговизну, ЕС пытается снизить цену

17 ноября, 01:09

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В первую очередь вакцина станет доступна в США

Ранее заявленную американской компанией Moderna цену за разработанную ее вакцину от коронавируса COVID-19 в 32-37 долларов за дозу в мире считают слишком высокой, за это компания подверглась критике.

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Об этом пишет The Guardian.

Кроме того, первое время ее поставки будут осуществляться в основном на американский рынок, так как именно правительство США финансировало фирму-разработчика почти на 2,5 миллиарда долларов – для ускорения разработки вакцины.

Издание отмечает, что вакцина Moderna дороже, чем у Johnson & Johnson (10 долларов) и Pfizer (20 долларов).

В Европейском Союзе уже пробуют договориться с производителем эффективной вакцины о снижении цены, там рассчитывают на цену ниже 25 долларов за дозу, пишет Reuters со ссылкой на участвовавшего в соответствующих переговорах с компанией чиновника.

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Напомним, американская компания Moderna заявила, что ее вакцина в ходе третьей фазы испытаний показала эффективность 94,5%.

Ранее сообщалось, что Moderna намерена установить на свою вакцину от коронавируса цену на уровне 50-60 долларов США за курс прививок, что составляет порядка 25-30 долларов за дозу.

Мы также сообщали, что американская фармкомпания Pfizer продала уже большую часть своей вакцины от коронавирусной инфекции, эффективность которой оценивается на уровне 90%.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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ЕС вакцина коронавирус COVID-19 Moderna
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