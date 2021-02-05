Вакцину от COVID-19 получили столько же людей, сколько заболело: почему это плохо

Больше 75% прививок сделали всего лишь в 10 странах мира

Количество вакцинированных людей в мире превысило количество официально зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом в мире.

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Об этом на брифинге 5 февраля заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

"В каком-то смысле это хорошая новость и замечательное достижение за столь короткий срок. Но более трех четвертей этих прививок были сделаны всего лишь в 10 странах, на которые приходится почти 60% мирового ВВП", – отметил Гебрейесус.

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Он добавил, что в почти 130 странах, в которых проживают 2,5 миллиарда человек, не было введено еще ни одной дозы вакцины.

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При этом некоторые страны уже вакцинировали большинство своего населения, включая ту его часть, которая подвержена более низкому риску тяжелого течения болезни или смерти.

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Гебрейесус признал, что "правительства всех стран обязаны защищать свой собственный народ", но при этом призвал страны, в которых вакцинация идет более быстрыми темпами, поделиться вакциной со странами, которым повезло меньше.

Это ускорит борьбу с COVID-19 в планетарном масштабе и сократит шансы на появление новых мутаций коронавируса.

Напомним, что, по данным Центра системных исследований и инженерии при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на 5 февраля в мире было зафиксировано более 105,1 млн случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, как мы уже писали, директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге выразил неуверенность в том, что вакцина поможет и от мутировавших штаммов коронавируса.

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