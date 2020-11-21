Вакцины от COVID-19 должны распределяться справедливо – ВОЗ

На саммите G20 глава организации призвал страны не допустить неравенства

На саммите "Большой двадцатки", который проходит в этом году в удаленном режиме, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус призвал лидеров стран к справедливому распределению вакцин от COVID-19.

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Об этом говорится в заявлении на сайте ВОЗ.

Гебреисус в своей речи обратил внимание на следующие моменты:

Вакцины должны распределяться справедливо – это играет центральную роль в завершении пандемии и ускорении глобального восстановления;

Готовность – мир должен быть готов к возможным будущим вспышкам, которые могут угрожать жизням, средствам к существованию и экономике, все страны должны инвестировать в обеспечение готовности и всеобщего охвата услугами здравоохранения;

Лидерство – представляя две трети населения мира и 80% мировой экономики, G20 играет уникальную лидирующую роль в укреплении солидарности, необходимой для прекращения пандемии;

Здоровье людей – основа, а не побочный продукт цивилизации. Без него не будет производительной, устойчивой и стабильной экономики;

"Вы можете гарантировать справедливое распределение вакцин как глобальных общественных благ", – акцентировал глава ВОЗ.

Напомним, также глава ВОЗ отметил, что делается все для проведения Олимпиады в Токио в следующем году – она должна стать символом надежды для всего мира.

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