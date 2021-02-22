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Верховный суд США дал ход расследованию против Трампа

22 февраля, 18:02

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Адвокаты экс-президента не смогли помешать прокуратуре добраться до его налоговых деклараций

Верховный суд США разрешил окружной прокуратуре Манхэттена использовать налоговые декларации экс-президента Дональда Трампа в деле об предполагаемом уклонении им от уплаты налогов.

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Об этом сообщает Axios, ссылаясь на постановление суда, таким образом отклонив ходатайство адвокатов Трампа.

Журналисты называют обращение защиты экс-президента было последним юридическим препятствием в этой длительной судебной тяжбе и попытке не дать прокуратуре добраться до налоговых деклараций Трампа.

Впервые прокуратура Манхэттена вызвала обслуживающую Trump Organization бухгалтерскую фирму Mazars USA в суд еще в 2019 году. Именно тогда было начато расследование из-за выплат, которые экс-адвокат Трампа Майкл Коэн делал во время президентских выборов в 2016 году.

В последние месяцы расследование активизировалось – прокуратура подозревает налоговое и банковское мошенничество. Трамп же какие-либо правонарушения со своей стороны отрицает и называет это политизированной "охотой на ведьм".

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Напомним, что в октябре прошлого года американские СМИ заявили, что Трамп не платил федеральный подоходный налог в течение 10 лет из последних 15, а в 2016 и 2017 годах перевел лишь по 750 долларов.

Больше об истории всех налоговых скандалов вокруг экс-президента читайте в статье "Эффект дежавю. Объясняем шумиху вокруг налогов Трампа".

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США мошенничество Дональд Трамп налоговые декларации
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