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Верховный суд США принял важное для Трампа решение по выборам

8 марта, 19:03

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Судья отклонил ходатайство экс-президента по выборам в штате Джорджия

Верховный суд США отклонил последний из трех исков, которые экс-президент Дональд Трамп подал в связи с его поражением на ноябрьских президентских выборах.

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Об этом сообщает Reuters.

Трамп требовал признать недействительными тысячи открепительных удостоверений, поданных для голосования в штате Висконсин, где республиканец уступил своему сопернику-демократу Джо Байдену не менее чем на 20 тысяч голосов.

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Однако 8 марта суд отклонил ходатайство без каких-либо комментариев.

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22 февраля были отклонены две другие апелляции – одна из них тоже оспаривала результаты выборов в штате Висконсин, а вторая – в штате Пенсильвании, где Трамп тоже проиграл.

Ранее суды низшей инстанции уже отклонили иски Трампа по этим же делам, после чего он обратился в Верховный суд.

Напомним, что Трамп проиграл Байдену на прошедших выборах. Инаугурация нового президента состоялась 20 января.

В то же время, Дональд Трамп уже намекнул на возможность своего участия в следующих выборах главы государства в 2024 году и выразил уверенность, что победит.

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США Дональд Трамп выборы в США Висконсин Выборы президента США-2020
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