Вице-президент США отказался отстранить Трампа от власти

Вице-президент США Майкл Пенс отказался отстранить действующего президента Дональда Трампа от власти.
Об этом он сообщил в письме к спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, передает Reuters.
Пенс выступил против применения 25-й поправки для отстранения президента Дональда Трампа от должности.
"Я не верю, что такой образ действий отвечает интересам нашей нации или соответствует нашей Конституции", – сказал Пенс.
В трендеПапа Римский расширил права женщин
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил своих политических противников в "величайшей охоте на ведьм" из-за попыток объявить ему импичмент.
Более подробно о сценариях отстранения президента США от власти читайте в материале: "Как избавиться от Трампа: два вероятных сценария".
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк