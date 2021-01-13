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Вице-президент США отказался отстранить Трампа от власти

13 января, 02:58

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Пенс выступил против применения 25-й поправки

Вице-президент США Майкл Пенс отказался отстранить действующего президента Дональда Трампа от власти.

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Об этом он сообщил в письме к спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, передает Reuters.

Пенс выступил против применения 25-й поправки для отстранения президента Дональда Трампа от должности.

"Я не верю, что такой образ действий отвечает интересам нашей нации или соответствует нашей Конституции", – сказал Пенс.

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Более подробно о сценариях отстранения президента США от власти читайте в материале: "Как избавиться от Трампа: два вероятных сценария".

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США импичмент Дональд Трамп президент США
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