Вице-президент США отказался отстранить Трампа от власти

Вице-президент США Майкл Пенс отказался отстранить действующего президента Дональда Трампа от власти.

Реклама

Об этом он сообщил в письме к спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, передает Reuters.

Пенс выступил против применения 25-й поправки для отстранения президента Дональда Трампа от должности.

"Я не верю, что такой образ действий отвечает интересам нашей нации или соответствует нашей Конституции", – сказал Пенс.

В тренде Папа Римский расширил права женщин

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил своих политических противников в "величайшей охоте на ведьм" из-за попыток объявить ему импичмент.

Реклама

Более подробно о сценариях отстранения президента США от власти читайте в материале: "Как избавиться от Трампа: два вероятных сценария".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама