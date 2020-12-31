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Видео дня. Мать Безоса разбивает бутылку о платформу для ракеты, названную ее именем

31 декабря, 02:42

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Запуск ракеты-носителя New Glenn, запланирован на 2021 год

Основатель торговой площадки Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin, миллиардер Джефф Безос представил плавучую посадочную площадку для первой ступени ракеты-носителя New Glenn, названную в честь своей матери Жаклин Безос – Jacklyn.

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Об этом сообщает Business Insider.

Издание отмечает, что компания Безоса два года назад приобрела корабль, который тогда назывался Stena Freighter и с того времени переоборудовала и переименовала его.

У себя в Instagram Безос разместил видео с церемонии, на котором его мать по старой традиции разбивает бутылку шампанского о корпус корабля.

"Первая ступень New Glenn будет возвращаться домой на Jacklyn после каждого полета. Нельзя было найти более подходящего названия – мама всегда дарила нам свое самое лучшее сердце и дом, куда можно возвращаться", – подписал видео миллиардер.

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Запуск ракеты-носителя New Glenn запланирован на 2021 год. В декабре Blue Origin заключила крупное соглашение с NASA, позволяющее New Glenn принимать участие в будущих миссиях.

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