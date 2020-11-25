Видео дня. Трамп помиловал индейку ко Дню благодарения

В Белом доме во вторник, 24 ноября, накануне Дня Благодарения состоялась традиционная церемония помилования индейки президентом Соединенных Штатов, в которой приняли участие Дональд и Мелания Трамп.

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Отчет об этом выложили на официальных ресурсах Белого дома.

В Вашингтон из штата Айова заранее привезли двух индеек по имени Corn (Кукуруза) и Cob (Початок) и до церемонии они жили в отеле Willard Intercontinental Hotel.

Дональд Трамп в этом году решил помиловать птицу по кличке Corn.

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"Corn, дарую тебе помилование", – сказал Трамп, возведя над индейкой руку.

День благодарения отмечается в США 26 ноября. Следует заметить, что второй индейке традиционно также даруется жизнь.

Напомним, администрация Трампа заявила о готовности начать формальный переходный процесс передачи власти Джо Байдену, который победил на выборах президента США в ноябре.

Мы также писали, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 7 ноября, играл в гольф, пока средства массовой информации объявляли о том, что на выборах президента США победил кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден.

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