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Видео дня. Взрыв при посадке корабля для полетов на Марс SpaceX

10 декабря, 01:49

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Корабль немного промахнулся при посадке

Компания Илона Маска SpaceX в 00:45 по Киеву со второй попытки провела тестовый полет корабля Starship SN8, предназначенного для полетов на Луну и Марс.

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В общем тестирование прошло успешно, но при приземлении корабль разбился и взорвался.

Взрыв при посадке корабля SpaceX

В то же время в компании SpaceX тестирование назвали "прекрасным", поскольку все остальные его составляющие прошли успешно.

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"Успешный подъем, переключение на верхние баки и точное управление закрылками до точки приземления!" – написал Илон Маск в Twitter.

Напомним, изначально тестирование корабля было запланировано 8 декабря на 16:00 по киевскому времени, затем его перенесли на более позднее время, но кораблю в тот день так и не удалось взлететь после более 8 часов приготовлений – у Starship SN8 не запустились двигатели.

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