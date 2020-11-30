Висконсин пересчитал бюллетени по требованию Трампа: у Байдена еще больше голосов

Повторный подсчет голосов в двух округах штата обошелся штабу республиканца в 3 миллиона долларов

Пересчет бюллетеней на выборах президента США в штате Висконсин не изменил результаты волеизъявления и не подтвердил фальсификаций, о которых заявлял действующий президент Дональд Трамп.

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Об этом сообщает Reuters.

В результате повторного пересчета голосов избирателей, который был объявлен по требованию избирательного штаба республиканца Трампа, была подтверждена победа его соперника-демократа Джо Байдена.

Любопытно, что на прошлых президентских выборах, которые прошли в 2016 году, в Висконсине Трамп победил свою на тот момент соперницу Хиллари Клинтон.

В этот раз пересчет был объявлен в двух крупнейших округах штата: Дейн и Милуоки. После обработки около 800 тысяч бюллетеней Байден, который и так обгонял Трампа в Висконсине более чем на 20 тысяч голосов, усилил отрыв еще на 87 голосов.

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Стоит отметить, что за пересчет в двух округах кампания Трампа заплатила 3 миллиона долларов.

Победа в штате Висконсин дает кандидату в президенты США право назначить 10 представителей в коллегию выборщиков. Для победы необходимо набрать не менее 270 голосов выборщиков из 538. На данный момент Байден обеспечил себе уже 320 голосов.

Трамп отказывается признавать победу своего оппонента и продолжает настаивать на фальсификациях и коррупции со стороны команды Байдена.

Тем временем, победу демократа признали многие мировые лидеры, включая глав стран Евросоюза, Китая, Израиля, а также президента Украины Владимира Зеленского.

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