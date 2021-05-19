Владельцы iPhone – цифровые рабы: Дуров не удивлен сотрудничеству Apple с властями Китая

Основатель Telegram утверждает, что когда приходится пользоваться телефоном Apple, он будто погружается в средневековье

Павел Дуров. Фото: facebook.com/durov

Основатель Telegram Павел Дуров считает, что бизнес-модель компании Apple основана на продаже "устаревшего оборудования по завышенной цене", владельцы iPhone – цифровые рабы, а их ПО – средневековье. Таким образом он отреагировал на статью в NYT, что Apple сотрудничает с правительством Китая, участвуя в его цензуре и сливая данные пользователей.

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Об этом Дуров написал в Telegram.

"Apple очень эффективно реализует свою бизнес-модель, основанную на продаже устаревшего оборудования по завышенной цене клиентам, заблокированным в их экосистеме. Каждый раз, когда мне приходится использовать iPhone для тестирования нашего приложения для iOS, я чувствую себя как будто отброшенным назад в средневековье", – утверждает он.

По мнению Дурова, по техническим характеристикам iPhone сложно конкурировать с более современными телефонами Android, при этом он заганяет пользователей в "цифровое рабство", поскольку позволяет использовать только определенные приложения.

"Владение iPhone делает вас цифровым рабом Apple – вам разрешено использовать только те приложения, которые Apple позволяет вам устанавливать через их App Store, и вы можете использовать только iCloud от Apple", – пишет он.

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Дуров добавляет, что не удивлен сотрудничеству Apple с Китаем.

"Неудивительно, что тоталитарный подход Apple так ценится Коммунистической партией Китая, которая – благодаря Apple – теперь имеет полный контроль над приложениями и данными всех своих граждан, которые полагаются на iPhone", – отметил он.

На днях в The New York Times вышел материал о том, что Apple якобы предоставляет данные своих пользователей правительству Китая.

Источники издания утверждают, что компания принимает условия правительства КНР и хранит данные китайских пользователей на серверах внутри страны, блокирует неугодные властям приложения в AppStore и практически не препятствует доступу китайского правительства к электронной почте, фотографиям, документам, контактам и геолокациям жителей Китая.

При этом сама Apple говорит, что просто соблюдает законы Китая, но делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность данных клиентов.

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Напомним, ранее Дуров "разнес" Facebook, заявив, что тот тратит миллиарды долларов, пытаясь догнать Telegram, который якобы является серьезной проблемой для корпорации и ее продукта WhatsApp.