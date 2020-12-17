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Власти США подали антимонопольный иск против Google

17 декабря, 03:32

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В США считают, что компания пользуется своей монопольной властью

Генеральный прокурор американского штата Техас Кен Пакстон подает иск против компании Google от имени нескольких штатов из-за предоставления ложной информации и нарушения правил конкуренции.

Об этом говорится в сообщении в Twitter прокуратуры Техаса.

"Я с гордостью объявляю, что штат Техас подает иск от имени нескольких штатов в компании Google из-за нарушения правил конкуренции, ограничительных практик и предоставления информации, вводящей в заблуждение", – говорится в сообщении.

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Кен Пакстон заявил, что компания Google контролирует ценообразование благодаря своей монопольной власти.

Также мы писали о том, что Национальное управление по трудовым отношениям США (NLRB) обвинило Google в слежке за сотрудниками, незаконных увольнениях и попытках помешать им создать профсоюз.

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Ранее сообщалось, что Министерство юстиции США обвинило к Google в нечестной конкуренции и 20 октября подало на компанию в суд.

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