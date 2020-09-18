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Вмешательство в выборы США: директор ФБР рассказал о новой тактике России

18 сентября, 03:16

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Кристофер Рэй рассказал, против кого из кандидатов Москва сыграет на американских выборах

Россия будет подрывать доверие к голосованию на выборах президента США. Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что русские этим и сейчас занимаются, но в отличие от прошлых выборов, они сменили тактику – теперь больше полагаются на дезинформацию против кандидата в президенты Джо Байдена.

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Об этом он сказал во время выступления в Палате представителей Конгресса США, пишет The Washington Post.

По его словам, Москва пытается повлиять на американские выборы и очернить Байдена, поскольку считает его враждебно настроенным в отношении России.

"По мнению разведывательного сообщества, Россия продолжает попытки повлиять на наши выборы", – сказал Рэй.

Директор ФБР отметил, что в отличие от 2016 года, когда наиболее серьезные попытки вмешательства включали взлом электронной почты демократов и государственных избирательных систем, этом году Россия будет ограничиваться кампаниями по дезинформации.

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"Мы, безусловно, видели очень активные попытки россиян повлиять на наши выборы в 2020 году", – сказал он и объяснил, что речь идет об использовании русскими социальных сетей, государственных СМИ и других видов пропаганды.

Напомним, на пост президента США претендуют действующий глава государства Дональд Трамп (от республиканцев) и кандидат от демократов Джо Байден. Давно известно, что Трамп всегда считался якобы "кандидатом Москвы", а вот Байден всегда занимал жесткую позицию в отношении России и поддерживает Украину. В Вашингтоне понимают, что Кремль не даст спокойно провести выборы и недавно Белый дом провел России "красную линию".

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих имевших место попыток влияния занимался почти два года в качестве спецпрокурора бывший глава ФБР Роберт Мюллер. 18 апреля Минюст США обнародовал его итоговый доклад.

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Россия США ФБР выборы в США вмешательство России
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