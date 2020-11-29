Во время инаугурации Байдена Трамп может объявить об участии в следующих выборах

Глава Белого дома Дональд Трамп может объявить о планах баллотироваться в президенты США на второй срок во время инаугурации Джозефа Байдена 20 января 2021 года.
Об этом сообщает The Daily Beast.
Сейчас в штабе Трампа продолжаются обсуждения о начале новой предвыборной кампании. В окружении президента допускают, что в случае официальной победы Джо Байдена Трамп объявит о намерении идти на предстоящие выборы уже в конце января.
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Согласно данным социологического опроса, проведенного совместно газетой The Hill и Исследовательской службой Харриса, около 47% граждан США поддерживают участие нынешнего главы государства в президентской гонке 2025 года.
Напомним, действующий президент США Дональд Трамп заявил, что покинет Белый дом в день инаугурации, 20 января, если Коллегия выборщиков признает демократа Джо Байдена победителем. Выборщики соберутся в следующем месяце для официального оформления голосования.
Тем временем новоизбранный президент США Джо Байден пригласил лидера оппозиции Беларуси Светлану Тихановскую на личную встречу и представил ключевых членов своей команды:
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