Українська
$ 28,44
33,85
  1. Мировые новости
  2. США

Во время инаугурации Байдена Трамп может объявить об участии в следующих выборах

29 ноября, 12:47

Ольга Литвин Ольга Литвин

Около 47% граждан США поддерживают участие нынешнего главы государства в следующей президентской гонке

Фото Getty

Фото Getty

Глава Белого дома Дональд Трамп может объявить о планах баллотироваться в президенты США на второй срок во время инаугурации Джозефа Байдена 20 января 2021 года.

Реклама

Об этом сообщает The Daily Beast.

Сейчас в штабе Трампа продолжаются обсуждения о начале новой предвыборной кампании. В окружении президента допускают, что в случае официальной победы Джо Байдена Трамп объявит о намерении идти на предстоящие выборы уже в конце января.

Читайте также: Трезвый расчет Байдена. Чем будут заниматься республиканцы в новом правительстве США

В тренде
В Лондоне за протест против локдауна задержали даже Санта Клауса

Согласно данным социологического опроса, проведенного совместно газетой The Hill и Исследовательской службой Харриса, около 47% граждан США поддерживают участие нынешнего главы государства в президентской гонке 2025 года.

Реклама

Напомним, действующий президент США Дональд Трамп заявил, что покинет Белый дом в день инаугурации, 20 января, если Коллегия выборщиков признает демократа Джо Байдена победителем. Выборщики соберутся в следующем месяце для официального оформления голосования.

Тем временем новоизбранный президент США Джо Байден пригласил лидера оппозиции Беларуси Светлану Тихановскую на личную встречу и представил ключевых членов своей команды:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

выборы США инаугурация баллотироваться Дональд Трамп Джо Байден
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Будут кардинальные изменения. Билл Гейтс предсказал жизнь после пандемии COVID-19
Будут кардинальные изменения. Билл Гейтс предсказал жизнь после пандемии COVID-19США
Вакцина Moderna: три преимущества американского препарата и одно
Вакцина Moderna: три преимущества американского препарата и одно "но"США
Билл Гейтс спрогнозировал новую пандемию
Билл Гейтс спрогнозировал новую пандемиюСША
Пока нет доказательств: вакцина от COVID-19 Moderna не защищает от передачи вируса
Пока нет доказательств: вакцина от COVID-19 Moderna не защищает от передачи вирусаСША
На грани Третьей мировой. К чему мог привести таран россиянами
На грани Третьей мировой. К чему мог привести таран россиянами "Джона Маккейна"Политика
Впервые в истории в мире может смениться лидер по переработке нефти
Впервые в истории в мире может смениться лидер по переработке нефтиЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять