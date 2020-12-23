Українська
$ 28,25
34,57
  1. Мировые новости
  2. США

"Вобьют кол в сердце проекта": США готовят новые санкции против "Северного потока – 2"

23 декабря, 21:04

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В администрации Трампа рассчитывают нанести смертельный удар по российскому проекту

Соединенные Штаты готовятся ввести новые расширенные санкции в отношении российского проекта "Северный поток – 2" в ближайшее время и призывают европейских союзников и частные компании прекратить работы, которые могут помочь в строительстве этого газопровода.

Реклама

Об этом сообщили высокопоставленные представители администрации президента Дональда Трампа в среду, передает Reuters.

По словам трех официальных лиц, уходящая администрация Трампа готовит новый пакет санкций, одобренных Конгрессом США, в самом ближайшем будущем, которые "могут нанести смертельный удар по проекту "Россия – Германия", возглавляемому государственной газовой компанией "Газпром".

"Мы получили удар по всем фронтам, и теперь готовимся вбить кол в сердце проекта", – сказал один из анонимных источников агентства в Белом доме.

В тренде
Евросоюз 1 января закроет границы с Великобританией из-за Brexit и коронавируса

Напомним, сегодня стало известно, что российский трубоукладчик "Фортуна" может начать укладку труб "Северного потока – 2" в датской исключительной экономической зоне с 15 января.

Реклама

"Газпром" возобновил строительство газопровода "Северный поток – 2", по которому, как рассчитывают, природный газ из России пойдет в Германию по дну Балтийского моря, 11 декабря.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Изменит ДНК, опасна для аллергиков и хуже вируса: мифы о вакцине против COVID-19
Изменит ДНК, опасна для аллергиков и хуже вируса: мифы о вакцине против COVID-19США
Пентагон в шоке. СМИ узнали о запрете передавать власть Байдену
Пентагон в шоке. СМИ узнали о запрете передавать власть БайденуСША
Главный республиканец в Сенате США признал победу Байдена
Главный республиканец в Сенате США признал победу БайденаСША
Мутация коронавируса: в США оценили эффективность существующих вакцин
Мутация коронавируса: в США оценили эффективность существующих вакцинСША
Кернес, Марадона, Виктюк: кого мы потеряли в 2020 году
Кернес, Марадона, Виктюк: кого мы потеряли в 2020 годуУкраина
Трамп отказывается покинуть Белый дом – СМИ
Трамп отказывается покинуть Белый дом – СМИСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять