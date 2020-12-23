"Вобьют кол в сердце проекта": США готовят новые санкции против "Северного потока – 2"

В администрации Трампа рассчитывают нанести смертельный удар по российскому проекту

Соединенные Штаты готовятся ввести новые расширенные санкции в отношении российского проекта "Северный поток – 2" в ближайшее время и призывают европейских союзников и частные компании прекратить работы, которые могут помочь в строительстве этого газопровода.

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Об этом сообщили высокопоставленные представители администрации президента Дональда Трампа в среду, передает Reuters.

По словам трех официальных лиц, уходящая администрация Трампа готовит новый пакет санкций, одобренных Конгрессом США, в самом ближайшем будущем, которые "могут нанести смертельный удар по проекту "Россия – Германия", возглавляемому государственной газовой компанией "Газпром".

"Мы получили удар по всем фронтам, и теперь готовимся вбить кол в сердце проекта", – сказал один из анонимных источников агентства в Белом доме.

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Напомним, сегодня стало известно, что российский трубоукладчик "Фортуна" может начать укладку труб "Северного потока – 2" в датской исключительной экономической зоне с 15 января.

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"Газпром" возобновил строительство газопровода "Северный поток – 2", по которому, как рассчитывают, природный газ из России пойдет в Германию по дну Балтийского моря, 11 декабря.

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