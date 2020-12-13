Военная помощь Украине под угрозой? Трамп намерен ветировать оборонный бюджет на 2021 год

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп угрожает наложить вето на проект закона об оборонном бюджете страны на 2021 год, одобренный ранее Сенатом.

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Об этом он заявил в Twitter.

"Больше всего от нашего нового оборонного бюджета выигрывает Китай! Собираюсь ветировать!" – написал Трамп.

11 декабря Сенат США поддержал законопроект об оборонном бюджете на 2021 финансовый год, за него проголосовали 75 членов верхней палаты Конгресса.

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Отметим, в новый американский оборонный бюджет вошло, в частности, предоставление Украине военной помощи в размере 250 миллионов долларов.

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Оборонный бюджет США на 2021 год также предусматривает новые санкции против российских газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток".

Напомним, ранее Украина и США договорились ускорить подготовку договорной базы в сфере нацбезопасности и обороны.

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