Українська
$ 28,06
33,9
  1. Мировые новости
  2. США

Военные США могут охранять базы NASA на Луне: реакция России

2 февраля, 01:29

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Пентагон и NASA объединят усилия для исследования Луны

США могут в ближайшее время обеспечивать защиту баз NASA на Луне.

Реклама

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Защита Пентагона будет также распространяться на американские коммерческие операции по добыче на Луне воды и полезных ископаемых.

К слову, расширение взаимодействия Министерства обороны США и NASA связано с необходимостью противодействовать "вызовам, которые бросают США Россия и Китай".

В тренде
Российский бомбардировщик близко пролетел возле эсминца США (видео)

В свою очередь гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что "милитаризация Луны и исследований на ней являются недопустимыми".

Реклама

Ранее мы также писали, что Россия запустила в космос ракету-носитель тяжелого класса "Ангара-А5". Это был второй за последние шесть лет испытательный запуск "Ангары-А5". Ракета должна вывести на геостационарную орбиту 2,4 тонны груза, предположительно, не несущего практической пользы.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Китай США NASA космос
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Сенат США утвердил Энтони Блинкена на должность госсекретаря. Кто он и что говорил об Украине
Сенат США утвердил Энтони Блинкена на должность госсекретаря. Кто он и что говорил об УкраинеУкраина
Байден в разговоре с Путиным подтвердил поддержку суверенитета Украины
Байден в разговоре с Путиным подтвердил поддержку суверенитета УкраиныСША
С новым президентом США Зеленский сменил тон общения
С новым президентом США Зеленский сменил тон общенияПолитика
Хозяева подарили уборщице свой пентхаус: ее реакция стала хитом (видео)
Хозяева подарили уборщице свой пентхаус: ее реакция стала хитом (видео)Фаново
Американец сорвал сумасшедший джекпот в миллиард долларов
Американец сорвал сумасшедший джекпот в миллиард долларовСША
Ни дома, ни денег, ни работы: бывшему вице-президенту США негде жить
Ни дома, ни денег, ни работы: бывшему вице-президенту США негде житьСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять