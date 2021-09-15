Военных США обязали вакцинироваться от COVID-19 до 15 декабря

В первую очередь будут вакцинировать действующих военных

Все солдаты действующих службы США пройдут вакцинацию от коронавируса до 15 декабря. Об этом заявили в армии.

Об этом сообщает NBC News.

Вопрос жизни и смерти

Генерал-лейтенант и генеральный хирург армии США Р. Скотт Дингл заявил, что это вопрос жизни и смерти.

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"Это буквально вопрос жизни и смерти для наших солдат, их семей и сообществ, в которых мы живем", – заявил он.

Он также отметил, что обязательную вакцинацию для солдат вводят из-за распространения штамма коронавируса "Дельта".

"Количество случаев заболевания и смертей продолжают вызывать беспокойство по мере распространения варианта" Дельта ", что делает защиту войск посредством обязательной вакцинации приоритетом здоровья и готовности для всей армии", – говорит Дингл.

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В первую очередь будут вакцинировать действующих военных, а подразделения резерва и национальной гвардии будут полностью вакцинированы до 30 июня 2022 года.

Вакцинация для военных США

Министр обороны Ллойд Дж. Остин III в августе издал указ, предписывающих обязательную вакцинацию для военнослужащих. Он поручил секретарям различных видов вооруженных сил установит амбициозные сроки реализации и регулярно отчитываться в завершении вакцинации. В заявление армии говорится, что военнослужащие, которые отказываются от вакцины, сначала получат совет от своего начальства пройти вакцинацию. Если они не получат освобождение от вакцинации по медицинским, религиозным или административным причинам, то могут быть уволены или подвергнуты дисциплинарному взысканию.

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Напомним, Кабинет министров 13 сентября на своем заседании обновил правила карантина в Украине. В частности, вакцинированные лица получат ряд привилегий и смогут избежать жестких ограничений.Данное постановление опубликовано на сайте Кабмина и вступит в силу через семь дней.

Ранее мы сообщали, что главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что штамм коронавируса "Дельта" активно распространяется по территории Украины.