Военный эксперт США назвал причины медленных поставок оружия в Украину

Капитан первого ранга ВМФ США раскритиковал власти Америки

Затягивание поставок оружия США – это предательство Украины.

Об этом заявил на телемарафоне "Єдині новини" капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Гарри Табах.

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"Это предательство, что мы не даем достаточно нужного оружия Украине. Моя страна может, я уверен. У нас HIMARS всех конфигураций больше двух тысяч. А Украине нужно 50-60, чтобы переломить ход войны. И все это стоит в наших ангарах в Европе как резерв, но никто не торопится их передавать", – говорится в сообщении.

Какое новое оружие Украина получила от Запада

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что благодаря военной помощи от наших западных партнеров на передовой уже успешно работают три вида 155-мм артиллерии: гаубица М777, гаубица FH70, САУ CAESAR.

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Кроме того, пополняется парк артиллерии 155-мм калибра. В Украину уже поступили САУ М109 одной из модификаций.

В свою очередь Польша передала ВСУ самоходные гаубицы KRAB калибра 155 мм, а также научила украинских артиллеристов работе с ними.

Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о новой военной помощи Украине на 700 миллионов долларов, в рамках которой будут предоставлены современные реактивные системы залпового огня дальнего радиуса действия HIMARS.