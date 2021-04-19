"Вопиющее нарушение прав человека": США возобновили санкции против нефтехима Беларуси

Министерство финансов США возобновило ранее введенные, но затем приостановленные санкции против девяти предприятий нефтехимической отрасли Беларуси из-за "вопиющего игнорирования белорусскими властями прав человека" и невыполнения Беларусью своих обязательств по международному праву.
Об этом говорится в заявлении Госдепа США.
В 2015 году Казначейство США по согласованию с Государственным департаментом – выпустило лицензию GL, разрешающую лицам США совершать определенные операции с девятью находящимися под санкциями белорусскими государственными предприятиями и ежегодно продлевало ее.
Срок последнего продления истекает 26 апреля 2021 года и власти США решили больше не продлевать приостановку санкций.
"В результате фальсификации властями Беларуси президентских выборов в августе 2020 года и подавления их последствий сегодня в стране удерживаются более 340 политических заключенных. Учитывая резкое ухудшение ситуации с правами человека в Беларуси, правительство США решило, что дальнейшее продление несовместимо с демократией и американскими ценностями", – говорится в сообщении.
В санкционном списке следующие предприятия:
- "Белорусский нефтяной торговый дом";
- "Белнефтехим";
- "Белнефтехим США";
- "Белшина";
- ОАО "Гродно Азот";
- ОАО "Гродно Химволокно";
- ОАО "Лакокраска";
- ОАО "Нафтан";
- ОАО "Полоцк Стекловолокно".
Отмечается, что эти госпредприятия финансируют и поддерживают режим Лукашенко, способствуя его жестоким репрессиям в отношении белорусского народа.
Соединенные Штаты снова призвали белорусские власти немедленно и безоговорочно освободить всех несправедливо задержанных или заключенных в тюрьму.
"Мы обязуемся работать вместе с международным сообществом над дальнейшим привлечением к ответственности лиц, виновных в нарушениях прав человека в Беларуси", – говорится в заявлении.
Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил спецслужбы США в том что они якобы вместе с белорусскими оппозиционерами готовили покушение на него и его детей.
Мы также сообщали, что в феврале в рамках санкций против Беларуси США ввели запрет на выдачу виз 43 беларусским гражданам, которые могли быть причастными к подавлению протестов в стране.
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