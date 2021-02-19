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Восстановления G8 не будет: у Байдена не хотят звать Путина

19 февраля, 23:53

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В Белом доме назвали причину, по которой не хотят приглашать Россию на саммиты "Большой семерки"

Администрация президента США Джо Байдена не планирует приглашать Россию присоединиться к группе "Большой семерки" и восстановливать формат G8, как это в прошлом неоднократно делал его предшественник Дональд Трамп.

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Об этом, как сообщает Reuters, на брифинге 19 февраля заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Я не думаю, что мы будет повторять старые приглашения для России или делать новые", – сказала она.

Псаки уточнила, что приглашение присоединиться к G7 должно быть сделано в партнерстве с остальными странами-участницами – Японией, Германией, Великобританией, Францией, Италией и Канадой.

19 февраля состоялся первый саммит лидеров стран "Большой семерки" – из-за коронавирусной пандемии в этом году мероприятие проходило в онлайн-формате. Для Байдена это стало первым международным мероприятием после вступления в должность.

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Борис Джонсон. Фото: Geoff Pugh/REUTERS

Борис Джонсон. Фото: Geoff Pugh/REUTERS

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На встрече президент США объявил о решении выделить 4 млрд долларов на помощь по закупке вакцин от COVID-19 для 92 бедных и развивающихся стран посредством международного механизма COVAX.

Эти деньги будут разделены поровну: на субсидирование закупки вакцин и на расширение объемов производства и поставки вакцин в течение ближайших двух лет. При этом первые 500 млн могут быть перечислены уже в самое ближайшее время.

После этого лидеры стран приняли участие – тоже виртуально – в Мюнхенской конференции по безопасности. Больше о заявлениях США читайте: "Америка вернулась". Главное из выступления Байдена на МКБ-2021".

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