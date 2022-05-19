Вот это поворот! Politico выяснил, почему США затягивают с поставками РСЗО Украине

В Белом доме опасаются, что РСЗО может быть использовано для нанесения ударов по территории РФ

У президента США есть опасения касательно поставок / Фото: Коллаж: Сегодня

США не спешат отправлять по запросу Киева дальнобойные реактивные системы залпового огня из-за опасений, что РФ расценит это как чрезмерную эскалацию. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на осведомленных источников приближенных к Белому дому.

В течение нескольких месяцев украинские чиновники неоднократно просили США отправить реактивные системы залпового огня, но их до сих пор нет на вооружении наших военных.

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По словам источников, у Байдена боятся, что если Украина получит оружие более дальнобойное, чем что-либо, что уже есть у неё на вооружении, это может подтолкнуть Путина на новую эскалацию, как применение химического оружия или другого оружия массового поражения.

В данный момент две страны продолжают "активную дискуссию" по поводу оружия. Тем не менее, не все, о чем просит Киев, может быть отправлено быстро.

"Мы должны принимать решения о том, какие системы вооружений обеспечивают наибольшую отдачу", – сказал представитель администрации Байдена.

Чем помогает США Украине

США с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину начали активнее предоставлять нашему государству новую финансовую помощь. Законопроект о передаче $40 млрд уже одобрила Палата представителей Конгресса США. Теперь его должен утвердить Сенат. Конгресс США должен принять закон, иначе поставки военной помощи для наших военных будут нерегулярными.

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Помощь направят не только на украинскую армию:

$6 млрд - направят на обучение украинских военных, оборудование и оружие;

- направят на обучение украинских военных, оборудование и оружие; по $8,7 млрд - на поддержку украинской экономики и пополнение американской техники, отправленной в Украину;

- на поддержку украинской экономики и пополнение американской техники, отправленной в Украину; $3,9 млрд - на деятельность контингента США в Европе и разведку.

Ленд-лиз для Украины

Президент США Джозеф Байден подписал закон "О ленд-лизе для защиты демократии в Украине от 2022 года", который уже 28 апреля имел поддержку обеих палат Конгресса США. Многие отметили, что это было символично – в сакральный для России день победы над фашистской Германией.

На сайте Конгресса США сказано, что закон "О ленд-лизе для защиты демократии в Украине от 2022 года" временно отменяет некоторые требования, связанные с полномочиями президента по предоставлению или аренде предметов обороны.

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После встречи лидеров стран "Большой семерки" по средствам видеосвязи 8 мая Байден заявил, что США продолжат укреплять Украину и дальше.