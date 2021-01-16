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Вовремя отговорили: Трамп хотел штурмовать Капитолий вместе с протестующими

16 января, 02:55

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Агенты секретной службы безопасности не могли гарантировать ему безопасность

Действующий президент США Дональд Трамп хотел поддержать протестующих, которые штурмовали Капитолий 6 января, где должны были объявить победителя на выборах демократа Джо Байдена.

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Как сообщает Reuters со ссылкой на свои источники, Трамп хотел присоединиться к митингующим, чтобы показать им свою поддержку.

Однако агенты секретной службы США предупредили Трампа, что они не смогут гарантировать ему безопасность в таком случае.

"Трамп успокоился и вместо этого сел на корточки в Белом доме, чтобы посмотреть по телевидению кадры массовых беспорядков, в организации которых он обвиняется", – говорится в сообщении.

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Напомним, что Нижняя палата Конгресса США – Палата представителей, 231 голосом приняла решение об импичменте президента Дональда Трампа.

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Также напомним, что власти Нью-Йорка больше не будут вести дела с компанией президента США Дональда Трампа из-за его причастности к беспорядкам в Капитолии.

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США протесты Дональд Трамп
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