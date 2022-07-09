Война надолго? В Пентагоне рассказали о планах поставок оружия Украине

США готовы предоставлять помощь Украине ближайшие годы

В Пентагоне рассматривают возможность предоставлять помощь Украине в ближайшие годы. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Пентагоне рассматривают пути оказания военной помощи Украине в ближайшие не только месяцы, но и годы. Россия понимает, что украинские военные смогут продолжать борьбу еще долгое время.

Об этом заявил на брифинге высокопоставленный представитель Пентагона.

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Он отметил, что у украинцев много техники, однако они используют ее в таком интенсивном темпе, что ВСУ нужно много подготовки и ресурсов для обеспечения, ремонта, логистики.

"Таким образом, важным элементом того, что мы сейчас рассматриваем, является тот список, который жизненно важен для того, чтобы украинцы могли продолжать борьбу", – заявили в Пентагоне.

Как уточнил высокопоставленный представитель Минобороны США, варианты оказания помощи Украине рассматриваются не просто на ближайшие месяцы, но и на годы.

"И самое главное, я бы сказал, чтобы русские знали, что украинцы смогут продолжать борьбу. Потому что, если русские думают, что смогут победить украинцев, им нужно переосмыслить это. Потому что мы уже поворачиваемся к размышлениям о том, что будет нужно украинцам в предстоящие месяцы и годы", – заявили в Пентагоне.

США передадут дальнобойные снаряды для HIMARS

Украина получит американские снаряды к артиллерийской системе HIMARS, которые могут долететь до российских объектов в Крыму. Тем более, что в Вашингтоне считают, что Украина имеет полное право нанести сокрушительный удар даже по Крымскому мосту.

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"США отправляют в Украину более совершенные ракетные системы, ожидая, что Киев сосредоточится на перерезании российских линий снабжения и нанесении ударов по тыловым базам, а не продолжит цепляться за территорию. В новом пакете на сумму 400 млн долларов США отправляют еще четыре высокомобильных артиллерийских реактивных системы (HIMARS), 155-мм артиллерийские боеприпасы для гаубиц, тактические машины и боеприпасы для подрыва", – пишет CNN.

Таким образом ВСУ получат снаряды, которые смогут покрыть растояние до 300 км, в то время как нынче украинские военные накрывали цели противника ракетами, которые летели всего на 70 км.

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал видео, как американские реактивные системы залпового огня HIMARS обстреливают позиции врага на Запорожском направлении.

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Сайт "Сегодня" писал, что администрация президента США Джо Байдена имеет возможность существенно увеличить и ускорить поставки оружия Украине, однако не торопится этого делать.