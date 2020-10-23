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Война за Нагорный Карабах: Помпео обратился к сторонам конфликта

23 октября, 22:57

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Помпео встретился с главами МИД Армении и Азербайджана

Государственный секретарь США Майк Помпео призвал Армению и Азербайджан вернуться к переговорам по Нагорному Карабаху.

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Об этом Помпео написал в Twitter.

"Мы обсудили важнейшие шаги по прекращению насилия в нагорно-карабахском конфликте. Обе (стороны конфликта – ред.) должны соблюдать режим прекращения огня и вернуться к переговорам", – заявил госсекретарь США.

По словам Помпео, во время отдельных встреч с министрами сторон Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым политики обсуждали возможность возвращения к мирным переговорам.

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Ранее Майк Помпео заявил, что участие Турции в конфликте в Нагорном Карабахе, который продолжается между Арменией и Азербайджаном, увеличивает его опасность.

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Также он отметил, что единственный способ решить конфликт – сесть за стол переговоров. Ранее он выступил против участия в вооруженном конфликте третьих стран, которые стремятся предоставить свою огневую мощь для решения проблемы.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения нагорный карабах Майк Помпео
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