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Война за Нагорный Карабах: Помпео встретится с главами МИД Армении и Азербайджана

20 октября, 04:27

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

США призывают стороны конфликта сесть за стол переговоров

В пятницу, 23 октября, госсекретарь США Майк Помпео встретится с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана.

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Об этом сообщает Politico.

Министры встретятся с Помпео по отдельности. По предварительной информации, первая встреча у госсекретаря будет с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Пока неизвестно, встретятся ли стороны вместе, и получится ли провести трехстороннее заседание.

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Ранее посол Азербайджана в США Элин Сулейманов заявил, что не исключена возможность встречи министров Армении и Азербайджана во время их пребывания в Вашингтоне. По его словам, две страны могут вскоре возобновить конструктивные переговоры.

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Недавно мы писали о том, что Совет безопасности ООН обсудил необходимость обеспечить контроль за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Также напомним, лидеры Армении и Азербайджана готовы начать прямые переговоры по Нагорному Карабаху.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения США нагорный карабах Майк Помпео
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