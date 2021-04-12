Войска России у границ Украины: Блинкен едет в штаб-квартиру НАТО

Глава Госдепа присоединится в Брюсселе к министру обороны США

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен намерен на этой неделе посетить Брюссель, чтобы обсудить в штаб-квартире НАТО действия России, направленные против Украины, а также ситуацию с Ираном и Афганистаном.

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Об этом сообщил неназванный американский чиновник, передает Reuters.

Источник агентства не сообщил дополнительных подробностей поездки. Известно только, что Блинкен присоединится в Брюсселе к министру обороны США Ллойду Остину, визит которого в Европу начался в субботу.

Остин также должен посетить штаб-квартиру НАТО в Бельгии на фоне роста напряженности в связи с действиями России у восточных границы Украины, где Кремль, по некоторым данным, собрал больше войск, чем когда-либо с 2014 года, когда он аннексировал Крым.

На прошлой неделе Пентагон сообщил, что Остин в рамках поездки помимо Брюсселя посетит также Израиль, Германию и Великобританию.

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Напомним, накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что если Россия продолжит агрессивные действия на Донбассе, то ей придется иметь дело с последствиями.

Мы также сообщали, что Великобритания и Соединенные Штаты решительно выступают против кампании России по дестабилизации Украины.

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