Войска США и НАТО покидают Афганистан

Базы передадут военным Афганистана – США и НАТО пришли к выводу, что они сами смогут противостоять угрозам

В воскресенье, 25 апреля, США и НАТО начали выводить войска из Афганистана, спустя 20 лет после начала военного вторжения из-за теракта, совершенного "Аль-Каидой" 11 сентября 2001 года.

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Об этом заявил в ходе конференции в Кабуле командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Скотт Миллер.

"Мы начали осуществлять вывод с ряда баз", - сказал он.

По словам Миллера, военные передадут все свои базы военным Афганистана. НАТО и США пришли к выводу, что местные силы сами могут противостоять угрозам.

Отметим, что ранее администрация США объявила, что с 1 мая до 11 сентября выведет свои войска. Отвод будет идти в полной координации с союзниками и партнерами.

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По последним данным, в Афганистане находятся 2500 военных США. Еще около 7000 военных дислоцированы в стране в основном из стран НАТО, а также из Австралии, Новой Зеландии и Грузии.

Ранее мы сообщали, что вывести американских военных из этой страны обещали и предшественники Байдена – в частности республиканец Дональд Трамп и демократ Барак Обама.

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