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ВОЗ дала совет, как не заразиться коронавирусом на Рождество и Новый год

8 декабря, 16:04

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Люди не должны вступать в тесный физический контакт с родными и близкими

Приближается Рождество и Новый год, а Всемирная организация здравоохранения советует не обниматься c родными и друзьями во время праздников, чтобы ограничить распространение коронавируса.

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Об этом сообщает агентство AP.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что "шокирующее" количество инфекций и смертей, особенно в Соединенных Штатах, означает, что в этом году люди не должны вступать в тесный физический контакт с родными и близкими.

Эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керхове добавила, что болезнь наиболее распространена среди людей, которые проводят много времени вместе – обедая, пребывая в одном помещении: на рабочем месте или дома. По ее словам, порой бывает сложно точно выяснить, как вирус распространился в определенном кругу людей.

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В качестве примера она привела США, где очень серьезная эпидемия коронавируса: один-два человека умирают каждую минуту от COVID-19. И это "в стране с сильной системой здравоохранения и удивительными технологическими возможностями", говорит она.

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Напомним, несколькими днями ранее Майкл Райан заявил, что вакцина от коронавируса не дает защиту от коронавируса на всю жизнь.

Также напомним, что по состоянию на утро 8 декабря в мире зафиксировано 67 740 458 случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии COVID-19 выздоровели 43 640 422 человека, а умерли – 1 547 711.

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Рождество ВОЗ заражение рекомендации коронавирус Новый год COVID-19 Майкл Райан

Источник: Сегодня

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