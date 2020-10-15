ВОЗ забраковала "лекарство Трампа" от коронавируса

Клинические испытания Всемирной организации здравоохранения показали, что лечение COVID-19 ремдесивиром не оказывает существенного влияния на шансы пациента на выживание, что нанесло сильный удар по надеждам определить, какое существующее лекарство можно применять для лечения коронавирусной болезни.

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Об этом пишет британское издание Financial Times.

Результаты долгожданного исследования ВОЗ Solidarity, в котором изучались эффекты ремдесивира и трех других возможных схем приема лекарств у 11 266 госпитализированных пациентов, показали, что ни один из методов лечения "существенно не повлиял на смертность" или не уменьшил потребность в вентиляции легких пациентов.

"Схемы лечения ремдесивиром, гидроксихлорохином, лопинавиром и интерфероном, по-видимому, мало влияют на внутрибольничную смертность", – говорится в исследовании.

Результаты исследования ВОЗ также показали, что препараты мало влияли на продолжительность пребывания пациентов в больнице. Однако исследователи ВОЗ заявили, что исследование было в первую очередь предназначено для оценки воздействия на внутрибольничную смертность.

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Издание напомнило, что ремдесивир был одним из препаратов, которые использовали для лечения президента США Дональда Трампа после того, как у него был положительный результат на COVID-19. Он был разработан американским производителем лекарств Gilead Sciences изначально как потенциальное лекарство от лихорадки Эбола.

Выводы ВОЗ означают, что единственным лекарством, которое, как было доказано, увеличивает выживаемость COVID-19, является дексаметазон, дешевый стероид, который можно принимать перорально и который широко доступен во всем мире. ВОЗ рекомендовала использовать стероиды для пациентов с тяжелыми случаями COVID-19, пишет Financial Times.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в течение недели украинские больницы получат ремдесивир.

Также напомним, что американский президент Дональд Трамп заявил: США скупили 90% мировых запасов ремдесивира, который использовали для лечения коронавируса.

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