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Впервые в истории: секретарем Сената США станет афроамериканка

4 февраля, 09:42

Денис Беспалов Денис Беспалов

Сонцерия Берри уже 40 лет работает в Конгрессе США

Впервые секретарем Сената Соединенных Штатов станет афроамериканка. С 1 марта эту должность будет занимать Сонцерия Берри, которая ранее работала заместителем главы администрации сенатора Патрика Лихи (демократ от штата Вашингтон).

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Об этом сообщает The Hill.

"Я имела честь работать в Сенате США в течение 40 лет, служа американскому народу. Я очень рада возможности продолжить эту службу в качестве секретаря Сената", - заявила Сонцерия Берри.

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Впервые в истории: секретарем Сената США станет афроамериканка

Должность секретаря Сената была создана в 1789 году. Секретарь отвечает за различные надзорные функции в палате, начиная от надзора за заработной платой и заканчивая ведением публичных записей.

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Напомним, ранее впервые в истории США вторым человеком в государстве, вице-президентом, стала женщина. И впервые в истории – человек с "цветной кожей", одновременно с афроамериканскими и азиатско-американскими корнями. Это Камала Харрис.

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