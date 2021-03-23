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Впервые в истории: в США начался суд над гражданином КНДР

23 марта, 15:14

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Мун Чхоль Мен был экстрадирован из Малайзии 20 марта

В США поместили под стражу гражданина Северной Кореи, ранее экстрадированного из Малайзии, что является прецедентом для истории.

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Об этом сообщает Reuters

Мун Чхоль Мен стал первым северокорейцем, которого экстрадировали по ордеру США. Это случилось после того, как суд Малайзии отклонил его апелляцию, в котором тот называл уголовное преследование в США политически мотивированным.

ФБР поместила его под стражу еще 20 марта. Его содержат в Вашингтоне.

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Ордер на арест Мена Федеральный суд Вашингтона выдал 2 мая 2019 года. Его обвиняют в отмывании денег через подставные компании и при помощи поддельных документов – таким образом кореец добыл 1,5 млн долларов.

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Деньги он тратил на поставки предметов роскоши в Северную Корею из Сингапура в нарушение санкций ООН – этим он занимался до своего переезда из КНДР в Малайзию в 2008 году. А в 2019 году он был арестован в Малайзии по запросу США.

Из-за экстрадиции мужчины КНДР разорвала дипломатические отношения с Малайзией.

Напомним, в прошлом месяце США обвинили троих хакеров из КНДР в крупных множественных кибератаках на американские компании с целью завладения деньгами и криптовалютой на сумму более 1,3 миллиарда долларов.

Видео: Сегодня

Мы также писали, что в октябре, еще до победы на президентских выборах в США, Джо Байден выразил готовность встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, чтобы обсудить вопрос ядерного разоружения.

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США КНДР отмывание денег Северная Корея экстрадиция
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