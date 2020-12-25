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ВС США в Южной Корее получат первую партию вакцины от COVID-19

25 декабря, 04:55

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Вакцинацию планируют начать в течение нескольких дней

В пятницу, 25 декабря, Вооруженные силы США в Южной Корее получат первую партию вакцины от коронавируса компании Moderna.

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Пока неизвестно точное количество доз вакцины, передает "Интерфакс".

По словам командующего американскими вооруженными силами в Южной Корее, генерала Роберта Абрамса, его командование начнет вводить вакцину от коронавируса в течение нескольких дней.

Ранее в Минобороне США заявили, что госпиталь Allgood Army Community в лагере Хамфрис в Южной Корее будет одним из первых, где проведут массовую вакцинацию за пределами континентальной части США.

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Также мы писали о том, что президент США Дональд Трамп назвал вакцину от коронавируса "рождественским чудом", которое может спасти миллионы жизней.

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Напомним, Всемирная организация здравоохранения планирует дать разрешение на экстренное использование вакцины от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, уже в декабре, но с ограниченным использованием в экстренных случаях.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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США вакцина вооруженные силы коронавирус
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