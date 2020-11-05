"Все было честно и прозрачно": в Мичигане отреагировали на иск Трампа

В кампании Трампа заявили, что госсекретарь нарушает Конституцию штата Мичиган

Кампания Трампа подала иск в суд штата Мичиган с требованием остановить подсчет голосов.

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Об этом сообщает CNN.

Трамп потребовал не подсчитывать голоса до тех пор, пока представителям кампании не будет предоставлен полноценный доступ для наблюдения за вскрытием и обработкой бюллетеней по почте.

Однако по словам пресс-секретаря генерального прокурора Даны Нессель, выборы в Мичигане были проведены прозрачно, с предоставлением доступа как для политических партий, так и для общественности.

В кампании Трампа заявили, что госсекретарь нарушает Конституцию штата Мичиган и закон о выборах штата.

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К слову, закон штата Мичиган предусматривает, что участники опроса могут следить за тем, как официальные лица проводят выборы, чтобы гарантировать, что выборы соответствуют Конституции и Кодексу о выборах штата Мичиган.

Напомним, штаб действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа подал судебный иск с требованием остановить подсчет голосов в штатах Мичиган и Висконсин.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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