Українська
$ 28,51
33,42
  1. Мировые новости
  2. США

"Все было честно и прозрачно": в Мичигане отреагировали на иск Трампа

5 ноября, 01:38

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В кампании Трампа заявили, что госсекретарь нарушает Конституцию штата Мичиган

Кампания Трампа подала иск в суд штата Мичиган с требованием остановить подсчет голосов.

Реклама

Об этом сообщает CNN.

Трамп потребовал не подсчитывать голоса до тех пор, пока представителям кампании не будет предоставлен полноценный доступ для наблюдения за вскрытием и обработкой бюллетеней по почте.

Однако по словам пресс-секретаря генерального прокурора Даны Нессель, выборы в Мичигане были проведены прозрачно, с предоставлением доступа как для политических партий, так и для общественности.

В тренде
Кто побеждает – Байден или Трамп: результаты выборов в США (обновляется)

В кампании Трампа заявили, что госсекретарь нарушает Конституцию штата Мичиган и закон о выборах штата.

Реклама

К слову, закон штата Мичиган предусматривает, что участники опроса могут следить за тем, как официальные лица проводят выборы, чтобы гарантировать, что выборы соответствуют Конституции и Кодексу о выборах штата Мичиган.

Напомним, штаб действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа подал судебный иск с требованием остановить подсчет голосов в штатах Мичиган и Висконсин.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США Дональд Трамп выборы в США
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Сколько стоит подключение к
Сколько стоит подключение к "космическому интернету" Илона Маска: первые ценыБизнес
Он победил. Каким будет мир в 2025 году?
Он победил. Каким будет мир в 2025 году?Политика
Трамп или Байден: в США выбирают президента (текстовый онлайн)
Трамп или Байден: в США выбирают президента (текстовый онлайн)США
Кто побеждает – Байден или Трамп: результаты выборов в США (обновляется)
Кто побеждает – Байден или Трамп: результаты выборов в США (обновляется)США
Если победит Джо Байден. Три сценария для Украины
Если победит Джо Байден. Три сценария для УкраиныПолитика
У Байдена нет шансов. Букмекеры назвали нового победителя выборов в США
У Байдена нет шансов. Букмекеры назвали нового победителя выборов в СШАСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять